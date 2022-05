Cirque Au bout Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Cirque Au bout rue Claude-Bernard Square de Kafountine Yzeure

2022-08-03 19:00:00

Yzeure 03400 Spectacle de cirque avec la Cie 100 racines. Ce spectacle parle de l’addiction en général, son attrait, comment en prendre conscience et essayer d’en sortir.

En 1re partie Marie Merle, finaliste de Fais ton show 2021. rue Claude-Bernard Square de Kafountine Yzeure

