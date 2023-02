Cirque Arlette Gruss – Extravagant (Dunkerque) CHAPITEAU ARLETTE GRUSS, 31 mars 2023, DUNKERQUE.

Cirque Arlette Gruss – Extravagant (Dunkerque) CHAPITEAU ARLETTE GRUSS. Un spectacle à la date du 2023-04-01 (2023-03-31 au ) 14:00. Tarif : 21.0 à 49.5 euros.

CIRQUE ARLETTE GRUSS EXTRAVAGANT Porté par un vent d’excentricité sans précédent, un parfum fééìrique vient éveiller vos sens ! Telle une pomme d’amour géante, le cirque Arlette Gruss est de retour pour vous offrir sa plus délicieuse création artistique. Succombez donc à la gourmandise, croquez le cirque à pleines dents et levez le voile sur les plus beaux numéros du monde dans un crépitement d’émotions inoubliables. Pour vous, nous transformons la piste en un manège délirant, où rien n’est plus Flamboyant que d’être Extravagant !SÉANCE(S) À TARIF RÉDUIT pour tous :6 avril 19H30 Informations pratiques : Le placement est numéroté. Attention la numérotation pourra temporairement être suspendue pour permettre la distanciation. Dans ce cas le placement accompagné dans la catégorie s’imposera.Accueil respectant les consignes sanitaires, le tout en préservant la magie du cirque.Durée du spectacle 2H avec un entracte de 20 minutes Il est conseillé d’arriver 45 minutes à l’avance. Le bar et le hall sont ouverts 1H avant le début du spectacle. Avant le spectacle ou pendant l’entracte, les snacks et stands de friandises vous proposent des en-cas, boissons et douceurs pour le plaisir des petits et grands Orchestre live et Chapiteau chauffé Nouveau chapiteau et gradins pour un maximum de confort avec sièges rabattables, coussins sur les sièges et espaces et assises augmentés. Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduiteDécouvrez en exclusivité le nouveau chapiteau sans mâts intérieurs au confort renouvelé et profitez encore plus de l’expérience live Arlette Gruss ! Tarif enfant de 3 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 3 ans.Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés sur les genoux. Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMRPersonne en situation de handicap : = 0.812.106.406 (service 0,05 cts / appel + prix appel) Cirque Arlette Gruss, ARLETTE GRUSS – EXTRAVAGANT Cirque Arlette Gruss, ARLETTE GRUSS – EXTRAVAGANT

Votre billet est ici

CHAPITEAU ARLETTE GRUSS DUNKERQUE Mole 1 – Quai Freycinet Nord

CIRQUE ARLETTE GRUSS

EXTRAVAGANT



Porté par un vent d’excentricité sans précédent, un parfum fééìrique vient éveiller vos sens !

Telle une pomme d’amour géante, le cirque Arlette Gruss est de retour pour vous offrir sa plus délicieuse création artistique.

Succombez donc à la gourmandise, croquez le cirque à pleines dents et levez le voile sur les plus beaux numéros du monde dans un crépitement d’émotions inoubliables.

Pour vous, nous transformons la piste en un manège délirant, où rien n’est plus Flamboyant que d’être Extravagant !



SÉANCE(S) À TARIF RÉDUIT pour tous :

6 avril 19H30





Informations pratiques :

Le placement est numéroté.

Attention la numérotation pourra temporairement être suspendue pour permettre la distanciation. Dans ce cas le placement accompagné dans la catégorie s’imposera.

Accueil respectant les consignes sanitaires, le tout en préservant la magie du cirque.

Durée du spectacle 2H avec un entracte de 20 minutes

Il est conseillé d’arriver 45 minutes à l’avance. Le bar et le hall sont ouverts 1H avant le début du spectacle.

Avant le spectacle ou pendant l’entracte, les snacks et stands de friandises vous proposent des en-cas, boissons et douceurs pour le plaisir des petits et grands

Orchestre live et Chapiteau chauffé

Nouveau chapiteau et gradins pour un maximum de confort avec sièges rabattables, coussins sur les sièges et espaces et assises augmentés.

Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduite

Découvrez en exclusivité le nouveau chapiteau sans mâts intérieurs au confort renouvelé et profitez encore plus de l’expérience live Arlette Gruss !

Tarif enfant de 3 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 3 ans.

Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés sur les genoux.

Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMR

Personne en situation de handicap : = 0.812.106.406 (service 0,05 cts / appel + prix appel)

. EUR21.0 21.0 euros

Votre billet est ici