CIRQUE ARLETTE GRUSS – EXTRAVAGANT Dîner-spectacle CHAPITEAU ARLETTE GRUSS, 24 février 2023, ARRAS.

CIRQUE ARLETTE GRUSS – EXTRAVAGANT Dîner-spectacle CHAPITEAU ARLETTE GRUSS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 19:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 71.5 à 98.5 euros.

Billet valable à la date indiquée Certains soirs entrez dans la magie d’un lieu atypique. Oubliez votre quotidien et offrez-vous une soirée exceptionnelle. Soyez le témoin d’une alliance subtile et unique entre le spectacle by Arlette Gruss et la gastronomie avec notre partenaire Traiteurs de France.Découvrez la création EXTRAVAGANT adaptée à l’expérience Dîner spectacle.Un moment magique et inoubliable en famille ou entre amis !INFORMATIONS PRATIQUES• Placement accompagné dans la catégorie.• Le cirque se réserve le droit de modifier le placement pour la bonne organisation du service.• Pour les personnes à mobilité réduite, merci de réserver directement aux caisse du cirque, car des places spécifiques sont nécessaires.• Durée de la soirée 2H30 avec un entracte de 15 minutes• Votre REPAS adulte ou enfant est accompagné d’une ½ bouteille d’eau par personne• Chaque REPAS se décline en version végétarienne. Le cas échéant merci d’informer le cirque 7 jours avant la séance au plus tard.• Pour les menus Adultes avec boissons est inclus en plus: l’apéritif, le vin blanc et vin rouge servis de l’entrée au plat chaud1 bouteille de chaque pour 4 pers. (½ de chaque pour 2 pers.) En fin de repas : 1 café ou thé par personne• Il est possible de commander les boissons au bar du cirque ou en salle avec votre mobile.• La Formule Bistrot (entrée plat et dessert) est servie en une seule fois et accompagné de pain, d’eau plate ou gazeuse, d’un apéritif et d’un verre de vin• Arrivée conseillée à 19h00. début du dîner à 19h45. • Chapiteau chauffé et Orchestre live• Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMR• Nouveau chapiteau et gradins pour un maximum de confort avec sièges rabattables, coussins sur les sièges et espaces et assises augmentés.• Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduite. • Tarif enfant de 3 à 12 ans (conseillé jusqu’à 10 ans ) – Pas de Gratuité pour les moins de 3 ans. Il est conseillé d’arriver à 19h00.Découvrez en exclusivité le nouveau chapiteau sans mâts intérieurs encore plus confortable et profitez de l’expérience live Arlette Gruss ! Cirque Arlette Gruss, Cirque Arlette Gruss – Dîner spectacle Cirque Arlette Gruss, Cirque Arlette Gruss – Dîner spectacle

Votre billet est ici

CHAPITEAU ARLETTE GRUSS ARRAS Esplanade du Val de Scarpe Pas-de-Calais

Billet valable à la date indiquée

Certains soirs entrez dans la magie d’un lieu atypique. Oubliez votre quotidien et offrez-vous une soirée exceptionnelle. Soyez le témoin d’une alliance subtile et unique entre le spectacle by Arlette Gruss et la gastronomie avec notre partenaire Traiteurs de France.

Découvrez la création EXTRAVAGANT adaptée à l’expérience Dîner spectacle.

Un moment magique et inoubliable en famille ou entre amis !

INFORMATIONS PRATIQUES

• Placement accompagné dans la catégorie.

• Le cirque se réserve le droit de modifier le placement pour la bonne organisation du service.

• Pour les personnes à mobilité réduite, merci de réserver directement aux caisse du cirque, car des places spécifiques sont nécessaires.

• Durée de la soirée 2H30 avec un entracte de 15 minutes

• Votre REPAS adulte ou enfant est accompagné d’une ½ bouteille d’eau par personne

• Chaque REPAS se décline en version végétarienne. Le cas échéant merci d’informer le cirque 7 jours avant la séance au plus tard.

• Pour les menus Adultes avec boissons est inclus en plus: l’apéritif, le vin blanc et vin rouge servis de l’entrée au plat chaud

1 bouteille de chaque pour 4 pers. (½ de chaque pour 2 pers.) En fin de repas : 1 café ou thé par personne

• Il est possible de commander les boissons au bar du cirque ou en salle avec votre mobile.

• La Formule Bistrot (entrée plat et dessert) est servie en une seule fois et accompagné de pain, d’eau plate ou gazeuse, d’un apéritif et d’un verre de vin

• Arrivée conseillée à 19h00. début du dîner à 19h45.

• Chapiteau chauffé et Orchestre live

• Salle de spectacle et toilettes accessibles pour les PMR

• Nouveau chapiteau et gradins pour un maximum de confort avec sièges rabattables, coussins sur les sièges et espaces et assises augmentés.

• Aucune place de ce chapiteau n’est en visibilité réduite.

• Tarif enfant de 3 à 12 ans (conseillé jusqu’à 10 ans ) – Pas de Gratuité pour les moins de 3 ans.

Il est conseillé d’arriver à 19h00.

Découvrez en exclusivité le nouveau chapiteau sans mâts intérieurs encore plus confortable et profitez de l’expérience live Arlette Gruss !



.71.5 EUR71.5.

Votre billet est ici