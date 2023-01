Cirque : Animal Vesoul, 17 janvier 2023, Vesoul .

Cirque : Animal

Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

2023-01-17 – 2023-01-17

Vesoul

Haute-Saône

Esope et La Fontaine, George Orwell et Philippe Chatel n’en croiraient pas leurs yeux, la ferme d’Alfonse n’abrite que des animaux fous. Les poules y ont des dents, les vaches sont vaches et les canards font des couacs.

Avec un sens aigu de la poésie surréaliste les artistes de ce cirque unique, rivalisent de prouesses physiques et métaphysiques.

Les numéros, d’un comique irrésistible, sont une série de saynètes animalières, des tableaux ruraux aux morales inattendues. Sur fond de musique funk, ce petit monde nous attend de pied ferme.

Le Cirque Alfonse nous est connu par son précédent spectacle, Tabarnak, qui remporta un franc succès chez nous comme partout où il s’est produit. Avec lui, on peut s’attendre au meilleur.

Entre l’étable de la loi et l’écurie qu’eut l’homme, on ne sait où donner de la tête tant elle tourne en proie au délicieux vertige que nous procure un homme en équilibre.

C’est du grand art circassien, nom d’un chien… de berger.

– Conseillé dès 6 ans

+33 3 84 75 40 66

Vesoul

dernière mise à jour : 2022-12-28 par