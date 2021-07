Cirque Alexandro Lanvollon, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Lanvollon.

Cirque Alexandro 2021-07-23 16:00:00 – 2021-07-23 Rond-point de Kercadiou D6

Lanvollon Côtes d’Armor Lanvollon

Mesdames et Messieurs, enfants de tous âges, bienvenue sous le magnifique chapiteau du Cirque Alexandro Klising. Pour vous, nous avons parcouru des milliers de kilomètres et réunis les meilleures attractions du moment.

Laissez-vous envahir par la magie du lieu et bercer par nos dompteurs, nos trapézistes, nos funambules, nos équilibristes, nos clowns en herbe… C’est un spectacle sans commune mesure auquel vous allez assister et lorsqu’il prendra fin, il ne tiendra qu’à vous que le rêve se poursuive ! Alors, faites de beaux rêves, mais des rêves de Cirque bien sûr !

+33 6 50 72 70 60 http://www.cirque-klising.com/

