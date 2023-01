CIRQUE AÏTAL Blagnac, 2 février 2023, Blagnac Blagnac.

CIRQUE AÏTAL

2023-02-02 – 2023-02-02

Sur la piste tourbillonnante, entourés de leurs amis finlandais et suisses, virtuoses de la barre au sol, jongleur de massues complètement barré, acrobates sacrément « fortiches », Kati et Victor nous racontent l’intimité d’une vie sous chapiteau, la face cachée du quotidien, entre joies et galères, découragements et réussites. Ils enchaînent les prouesses drôles et époustouflantes et défient les lois de la gravité sous la houlette de quatre musiciens inspirés.

Une véritable déclaration d’amour au cirque, entre tradition et modernité, avec 8 artistes et 4 musiciens et de la voltige équestre.

