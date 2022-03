Cirque actuel : Rhizikon – La Comédie Itinérante Montmeyran Montmeyran Catégories d’évènement: Drôme

Montmeyran

Cirque actuel : Rhizikon – La Comédie Itinérante Montmeyran, 10 mai 2022

2022-05-10 20:00:00 – 2022-05-10 21:00:00

Montmeyran Drôme Montmeyran EUR Rhizikon s’intéresse au point commun entre les adolescents (es) et les acrobates : le goût pour le danger. Sur fond de grand tableau noir, l’artiste Chloé MOGLIA, se joue des lois de la gravité comme de la peur de la mort. media.montmeyran@lilo.org +33 4 75 59 35 47 http://bibmontmeyran.blogspot.com/ Montmeyran

