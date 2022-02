Cirque actuel “No rest for lady dragon” Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence

Cirque actuel “No rest for lady dragon” Portes-lès-Valence, 10 mai 2022, Portes-lès-Valence. Cirque actuel “No rest for lady dragon” Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

2022-05-10 20:00:00 – 2022-05-10 Train théâtre 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence Drôme EUR Quatre artistes : une circassienne sur vélo acrobatique, une artiste aérienne, un comédien et un musicien. Création profondément féministe qui réunit l’écriture d’une femme et d’un homme autour du féminisme et contre l’oppression patriarcale. Accueil Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Train théâtre 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Departement Drôme

Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portes-les-valence/

Cirque actuel “No rest for lady dragon” Portes-lès-Valence 2022-05-10 was last modified: by Cirque actuel “No rest for lady dragon” Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 10 mai 2022 Drôme Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence Drôme