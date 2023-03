Cirque Acrobatique « Ceci n’est pas un exercice » rue Strauss Ronchamp Ronchamp Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Cirque Acrobatique « Ceci n’est pas un exercice » rue Strauss, 18 mars 2023, Ronchamp Ronchamp. Cirque Acrobatique « Ceci n’est pas un exercice » La Filature rue Strauss Ronchamp Haute-Saône rue Strauss La Filature

2023-03-18 – 2023-03-18

rue Strauss La Filature

Ronchamp

Haute-Saône Ronchamp 6 EUR Cirque vivant, acrobatique et musical à partir de 5 ans La Filature de Ronchamp reçoit le Collectif PourquoiPas pour un spectacle vivant, mouvant, émouvant : « Ceci n’est pas un exercice ».

Représentation le samedi 18 mars à 18h Tarif : 12€ / 6€ pour les – 14 ans

Info et résa : 03 84 63 50 82 ou ronchamptourisme@gmail.com ronchamptourisme@gmail.com +33 3 84 63 50 82 rue Strauss La Filature Ronchamp

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse Ronchamp Haute-Saône rue Strauss La Filature Ville Ronchamp Ronchamp Departement Haute-Saône Lieu Ville rue Strauss La Filature Ronchamp

Ronchamp Ronchamp Ronchamp Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp ronchamp/

Cirque Acrobatique « Ceci n’est pas un exercice » rue Strauss 2023-03-18 was last modified: by Cirque Acrobatique « Ceci n’est pas un exercice » rue Strauss Ronchamp 18 mars 2023 Haute-Saône La Filature rue Strauss Ronchamp Haute-Saône Ronchamp rue Strauss Ronchamp

Ronchamp Ronchamp Haute-Saône