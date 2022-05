CIRQUE ACHILLE ZAVATTA FILS La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

Vosges

CIRQUE ACHILLE ZAVATTA FILS La Bresse, 7 mai 2022, La Bresse. CIRQUE ACHILLE ZAVATTA FILS La Bresse

2022-05-07 – 2022-05-07

La Bresse Vosges Achille Zavatta fils est installé à La Bresse pour trois représentations: avec un nouveau spectacle “La Légende de King-Kong”, vendredi à 20h, samedi à 17h et dimanche à 15h, au Pont de Bramont. Pour plus d’info contacter le 06.24.27.77.50 réservation des places au cirque. Places à prendre sur place 30 min. avant le spectacle ou le matin à partir de 10 heures. Tarifs : 10€ par personne. dans les tribunes de côté, 15€ par personne, tribune en face, dans les loges 20€ par enfant et 25€ par adulte. Payant à partir de 2 ans. +33 6 24 27 77 50 Achille Zavatta Fils

La Bresse

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse Ville La Bresse lieuville La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse/

CIRQUE ACHILLE ZAVATTA FILS La Bresse 2022-05-07 was last modified: by CIRQUE ACHILLE ZAVATTA FILS La Bresse La Bresse 7 mai 2022 La Bresse Vosges

La Bresse Vosges