du jeudi 11 novembre au dimanche 28 novembre à Grand’ Place

1h45 de spectacle avec clowns, jongleurs, acrobates… _**Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.**_

Adultes : de 15 à 10€. Enfants : de 12 à 5€

Le cirque Achille Zavatta – Dubois s’installe sur la Grand’Place de Roubaix. Grand’ Place Grand Place, Roubaix Roubaix Centre Nord

2021-11-11T16:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T18:00:00 2021-11-12T20:00:00;2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T16:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T20:00:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-24T16:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-26T18:00:00 2021-11-26T20:00:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T17:00:00

