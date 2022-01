CIRQUE À PAULHAC boulodrome Paulhac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Paulhac

CIRQUE À PAULHAC boulodrome, 5 février 2022, Paulhac. CIRQUE À PAULHAC

du samedi 5 février au dimanche 6 février à boulodrome

Le Cirque CORNERO sera présent sur la commune de Paulhac au boulodrome et propose deux représentations : samedi 5 février à 15h et dimanche 6 février à 15h Réservation possible sur place ⚠️ Pass Vaccinal et port du masque obligatoires

TARIFS : Adulte : 10€ / Enfant – de 12 ans : 5€

2 représentations prévues à Paulhac du Cirque Cornero boulodrome Bessou Paulhac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T15:00:00 2022-02-05T16:30:00;2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Paulhac Autres Lieu boulodrome Adresse Bessou Ville Paulhac lieuville boulodrome Paulhac Departement Haute-Garonne

boulodrome Paulhac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paulhac/

CIRQUE À PAULHAC boulodrome 2022-02-05 was last modified: by CIRQUE À PAULHAC boulodrome boulodrome 5 février 2022 boulodrome Paulhac Paulhac

Paulhac Haute-Garonne