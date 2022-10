Cirk’oui

2023-04-26 – 2023-04-27 EUR Cie Zebulon



Pom et Lulu forment un duo tragi-comique ancré dans la grande tradition des clowns du siècle dernier. Cet auguste et cette clown blanche se nourrissent d’inspirations plus contemporaines comme les Deschiens ou James Thiérrée. Un duo tragi-comique ancré dans la grande tradition des clowns du siècle dernier. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

