Cirk’ô Markstein Linthal

2022-06-20 – 2022-06-26

Linthal Haut-Rhin Linthal

EUR La 18ème Festival de cirque scolaire et tout public, qui allie le spectacle vivant et le cadre naturel des Hautes Vosges.

Venez profiter de cette union magique entre art et nature.

Le public pourra emprunter 3 sentiers animés avec en prime un spectacle sous le célèbre chapiteau rouge.

La Cie Johannes et Diego, “ça va le faire”. Durée 1h30.

La Cie Yvon Betex, “magies et musique”. Durée 1h30.

La Cie Solfasire, “illuminations circassiennes”. Durée 1h30.

La Cie Mathilde et Jerôme Boulommier, “enVies”. Durée 55 min.

+33 6 83 76 95 50

