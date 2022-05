Cirk’ensemble 2 Revin Revin Catégorie d’évènement: Revin

Revin Ardennes 1 place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Danse, expression, théâtre… voici le programme avec Cirk’ensemble 2, le mercredi 11 mai à 15h30 à l’espace Jean Vilar de Revin. Ce spectacle devait avoir lieu en 2020 puis en 2021… mais la Covid-19 s’est invitée dans nos vies… Il n’empêche que nous sommes toujours autant motivés pour vous présenter la deuxième édition de ce spectacle où les professionnels et les amateurs s’associent autour d’un projet commun, un temps fort où les différences s’effacent, où chacun à sa place.Cirk’Ensemble 2 !Créer un spectacle avec des artistes circassiens, des jeunes en situation de handicap ou pas, des associations et des établissements scolaires locaux pour la musique, les décors… Proposer un temps fort où les différences s’effacent, où chacun à sa place : C’est l’ambition de Cirk’Ensemble Bienvenue à toutes et tous… Tarifs : 10 € plein – 5 € réduit Renseignements et réservations : 03 24 41 55 71 +33 3 24 41 55 71 Revin

