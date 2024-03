CIRKAFRIKA ZENITH DE CAEN Caen, mercredi 22 janvier 2025.

Après Les Jeux du Cirque 2024, Le Cirque Phénix vous propose un voyage en Ethiopie !Rejoignez CirkAfrika, pour un show inédit qui vous guidera en Éthiopie, un périple à l’est du continent, dans la corne de l’Afrique.CirkAfrika, présenté au Phénix pour la première fois en 2012, a réuni plus d’1,5 million de spectateurs à travers le monde au point d’être considéré comme un véritable phénomène du spectacle vivant comme le sont désormais nos célèbres Étoiles du Cirque de Pékin.Comme leurs prédécesseurs, les artistes de ce CirkAfrika version 2024 sont maîtres de la puissance et de la grâce pour un résultat sur scène défiant toujours plus encore les lois élémentaires de la pesanteur.Durée : 1h50 dont 20 minutes d’entracte

Tarif : 38.00 – 63.00 euros.

Début : 2025-01-22 à 20:00

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14