Cirk Alors ~ Compagnie In Toto

Espace Madeleine Marie, le mardi 26 avril 2022 à 14:30

Sous les guirlandes rouges et jaunes, les numéros s’enchaînent : jonglage de sacs plastiques sauvages, acrobaties et équilibre, domptage de tigre indiscipliné, magie, le tout en musique ! Dans ce petit cirque pour clown à tout faire, la performance rivalise d’humour et de poésie, la démesure tient dans le minuscule et tout devient enfin possible. Au départ jongleur, _**Thomas Niess**_ se spécialise dans le jeu clownesque, attiré par sa liberté et son pouvoir comique et sensible. Avec **Cirk Alors !**, il entraîne les jeunes spectateurs dans un voyage sensible et étonnant au centre de la piste aux étoiles, là où les codes du cirque sont revisités et où tout est permis. Approchez, approchez, mais méfiez-vous du tigre tout de même ! ### Distribution **Conception & jeu** Thomas Niess **Musique** Vincent Vergnais ### Soutien Le spectacle Cirk Alors a reçu le prix du Public 2019 au Festival Au Bonheur des Mômes **Soutien** DRAC Grand Est ~ la Région Alsace ~ la Ville de Strasbourg

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif enfant : 5 €

Au centre d’un espace circulaire ressemblant à s’y méprendre à un cirque miniature, un drôle de clown vous accueille.

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe



