Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze, Meurthe-et-Moselle CIREY NATURE EN FÊTE Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle

CIREY NATURE EN FÊTE Cirey-sur-Vezouze, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Cirey-sur-Vezouze. CIREY NATURE EN FÊTE 2021-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-17 18:00:00 18:00:00

Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle Cirey-sur-Vezouze Animations sur le thème de l’écologie et de l’environnement. Au programme : conférences, ateliers naturels, jeux en bois, création d’un « land art » avec un sylvothérapeute et d’autres surprises…

Accès libre, ouvert à tous, plus d’infos au 06.56.89.85.01 +33 6 56 89 85 01 Mairie de Cirey sur Vezouze dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze, Meurthe-et-Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Cirey-sur-Vezouze Adresse Ville Cirey-sur-Vezouze lieuville 48.58459#6.9393