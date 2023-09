Spectacle » Le Voyage de Teiki » par C.RIPOLL Cirey-lès-Mareilles Cirey-lès-Mareilles Catégories d’Évènement: Cirey-lès-Mareilles

« Le Voyage de Teiki ! »

⏳Durée: 1h

A partir de 7 ans

» Au bord du lagon, les enfants se moquent de Teiki : « Ta mère, c’est pas ta mère, ta mère, c’est ta grand-mère, tu n’es le fils de personne ! ». Lorsqu’il apprend le secret de ses origines, le garçon taille sa pirogue et part seul sur l’océan affronter le terrible roi-aux-dents-qui-claquent, responsable du malheur des siens. Suivons Teiki dans sa quête trépidante au coeur de la Polynésie, entre respect de la nature et de la sagesse des anciens. »

La représentation sera suivie d’une séance de dédicace En partenariat avec la MDHM : Médiathèque départementale de la Haute-Marne et la Médiathèque de Cirey-les-Mareilles À CIREY LES MAREILLES – Salle polyvalente

☎️Réservation: 06 83 16 85 82 Toute la programmation du Festival est à découvrir en cliquant sur ce lien : https://www.calameo.com/read/006971816d88e780adbcd

