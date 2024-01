Créer / Développer un rayon en langue occitane en librairie CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, lundi 26 février 2024.

Créer / Développer un rayon en langue occitane en librairie Formation professionnelle en direction des libraires indépendants autour de la littérature et de la documentation occitanes. Lundi 26 février, 09h00 CIRDÒC – Institut occitan de cultura Entrée gratuite sur inscription

Programme

Matinée : Mieux connaître et comprendre la langue, la culture et l’écrit occitans

– 09h : accueil café

– 09h30 : Découvrir la littérature occitane d’hier et d’aujourd’hui

Visite de la Mediatèca occitana et de ses collections

Mille ans de littérature occitane : œuvres majeures et auteurs d’exceptions d’une littérature millénaire

– 11h00 : Trouver et acquérir de la documentation et des ouvrages en langue occitane

Présentation des outils à votre disposition afin d’identifier et acquérir des ouvrages en langue occitane ou relatifs à la culture occitane

Buffet partagé

Échanges avec les éditeurs occitans présents autour d’une partie de leur catalogue

Après-midi : Valoriser un fonds occitan en librairie

15h00 : Valoriser la littérature occitane en librairie

Présentation des actions, supports et interlocuteurs à votre écoute pour mener à bien des actions des animations en librairie autour de la littérature occitane

15h30 : Retour d’expérience d’un libraire indépendant

Le 26/02 au CIRDOC – Béziers (1 bis Bd Du Guesclin, 34500 Béziers)

Un rendez-vous proposé par le CIRDOC – Institut occitan de cultura et Occitanie Livre et Lecture.

Participation gratuite sur inscription obligatoire avant le 12/02/2024 :

auprès de s.juan@oc-cultura.eu / 04.67.11.85.10.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 1 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie

littérature occitane occitan

CIRDOC – Institut occitan de cultura / Romain Diant