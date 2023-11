L’Opéra d’Aubais – Lecture théâtralisée CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

L’Opéra d’Aubais – Lecture théâtralisée Vendredi 15 décembre, 18h30 CIRDÒC – Institut occitan de cultura Entrée libre, réservation conseillée

Cette année, dans la continuité de son cycle ouvert en Novembre avec le vernissage d’une exposition dédiée à Jean-Baptiste Fabre, nous vous proposons une soirée à l’Opéra, avec une lecture théâtralisée par la Rampe-TIO (Viviana Alloco, Jean-Claude Forêt, Bruno Cécillon).

L’Opéra d’Aubais est une pastorale profane de l’abbé Fabre, en un acte qui enthousiasma ses contemporains par sa modernité et son audace (prose et couplets chantés se croisen, occitan et français se mêlent…)

CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 1 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 11 85 10 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@oc-cultura.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:00:00+01:00

Théâtre Opéra

La Rampe-TIO