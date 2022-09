CIRCUS TATTOO SHOW AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert Catégorie d’évènement: Giffaumont-Champaubert

CIRCUS TATTOO SHOW AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert, 1 octobre 2022, Giffaumont-Champaubert. CIRCUS TATTOO SHOW AU LAC DU DER

4, cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Giffaumont-Champaubert

2022-10-01 – 2022-10-02 Giffaumont-Champaubert Marne Casino JOA Station nautique Giffaumont-Champaubert Convention Internationale de Tatouages qui réunira 20 artistes tatoueurs, perceurs, barber dans un chapiteau de cirque à l’ancienne, avec également un village composé d’une trentaine d’artisans ! Présence et show case de Seth Gueko et Fraky Hoody. tourisme@lacduder.com +33 3 26 72 62 80 http://www.lacduder.com/ Giffaumont-Champaubert

dernière mise à jour : 2022-09-23 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Détails Catégorie d’évènement: Giffaumont-Champaubert Autres Lieu Giffaumont-Champaubert Adresse 4, cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Ville Giffaumont-Champaubert lieuville Giffaumont-Champaubert

CIRCUS TATTOO SHOW AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert 2022-10-01 was last modified: by CIRCUS TATTOO SHOW AU LAC DU DER Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 1 octobre 2022 4 cours Marcel Baron Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Giffaumont-Champaubert