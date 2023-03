Circus Pub : St patrick’s day tournoi de fléchettes en doublette Le Circus, 17 mars 2023, Capbreton .

Circus Pub : St patrick’s day tournoi de fléchettes en doublette

2023-03-17 – 2023-03-17

EUR Après la St Georges de l’année dernière, cette année c’est à l’occasion de la St Patrick que le circus te propose un grand tournoi de fléchettes !

Le tournoi se jouera en doublette tirée au sort pour plus de convivialité !

Gain de 100euros pour la doublette gagnante !

Sur place : 3 cibles sur scène et 2 cibles d’échauffement !

Bière irlandaise GALWAY BAY RED ALE à la pression pour l’occasion (+bouteilles de bières locales et belges de toute les couleurs et guinness en cannette) !

A manger : les délicieuses Pies d’OZI’Pies pour te réveiller les papilles entre deux lancés de flèches et t’inciter à boire une bonne pinte à la santé de Patrick !

Soirée ouverte à tous (participants ou non au tournoi)ambiance musicale et bonne humeur !

