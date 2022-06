Circus Parc à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Circus Parc à Saint-Quentin Saint-Quentin, 9 juillet 2022, Saint-Quentin. Circus Parc à Saint-Quentin

Place de l’Hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

2022-07-09 14:00:00 – 2022-08-14 19:00:00 Saint-Quentin

Du 9 juillet au 14 août, la Place de l'hôtel de Ville se transforme en Circus Parc ! Un parc d'activités entièrement gratuit, au cœur du centre-ville, sur la thématique du cirque. De quoi divertir et émerveiller petits et grands ! Sur toute la période, retrouvez des structures gonflables, des trampolines élastiques, des vélos fous, des attractions (grande-roue, balançoires, chaises volantes), ateliers d'activités manuelles et créatives, jeux forains, initiations …

Saint-Quentin

