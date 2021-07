Paris Tennis de la Porte de Bagnolet Paris CIRCUS ! par la Cie Le Fil de Soie Tennis de la Porte de Bagnolet Paris Catégorie d’évènement: Paris

CIRCUS ! par la Cie Le Fil de Soie Tennis de la Porte de Bagnolet, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 18h30 à 19h30

gratuit

Cabaret cirque sous portique Spectacle tout public Dans le cadre de la fête « l’Hyperfestival » la compagnie Le Fil de Soie vous convie à la représentation de son spectacle Circus !. Des numéros drôles, spectaculaires et poétiques. Un spectacle fédérateur pour se redire le bonheur d’être ensemble, de faire ensemble, de partager et de continuer à s’éblouir du monde. Avec : Benoit Trujman : Présentation Caroline Siméon : Trapèze Ballant Jean-Baptiste Diot : Jonglage Inès Valarcher : Equilibre Johan Pagnot dit Balou : Acrobatie Ariadna-Gilabert-Corominas : Corde Volante Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Tennis de la Porte de Bagnolet 72 Rue Louis Lumière Paris 75020

Ligne 3 – Station : Porte de Bagnolet (326m) Tram T3 :Arrêt : Porte de Bagnolet

Contact :Cie Le Fil de Soie 06 66 73 93 21 contact@cielefildesoie.com http://www.cielefildesoie.com/ https://www.facebook.com/lefil.desoie.7

2021-07-31T18:30:00+02:00_2021-07-31T19:30:00+02:00

