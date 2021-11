Capbreton Capbreton Capbreton, Landes Circus Live // Es lo que hay + The Subvivors Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Capbreton Landes EUR 8 En concert au Circus : Es lo que hay et les The Subvivors ! Ouverture des portes : 20H30

Début du Show : 21H30

Paf : 8€

Adhésion Annuelle à l’Association Obligatoire (Prix Libre minimum 5€)

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Le Circus 9 Rue du Hapchot Ville Capbreton lieuville Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton