Circus Guinguette Le Circus, 19 février 2023, Capbreton .

Circus Guinguette

9 Rue du Hapchot Le Circus Capbreton Landes Le Circus 9 Rue du Hapchot

2023-02-19 19:00:00 – 2023-02-19

Le Circus 9 Rue du Hapchot

Capbreton

Landes

Un dimanche sur deux c’est la circus guinguette !

Une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels (Mathieu Guinot, Django War et Seb Maturin).

Venez vous détendre, échanger et partager, boire un verre, grignoter un tapas ou un dessert, jouer de la musique ……

Tout ça dans les confortables canapés du Circus.

Le must du dimanche soir !

Une soirée à l’ambiance détendue et cosy, avec des sessions de bœuf jazz en acoustique, animée par des musiciens professionnels (Mathieu Guinot, Django War et Seb Maturin).

Venez vous détendre, échanger et partager, boire un verre, grignoter un tapas ou un dessert, jouer de la musique…

Le circus- OTILAS

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton

dernière mise à jour : 2023-02-08 par