L’espace de jeux pour vos enfants durant l’été à Boynes, sous nos chapiteaux et à l’extérieur. Venez découvrir le parc de châteaux gonflables, le mini-golf, l’escape game, les spectacles, sans oublier la mise à disposition du matériel de cirque pour vous initier aux arts de la piste. ?Ouverture du 10 juillet au 28 août 2022 ?De 13h30 à 18h ?Initiation aux arts du cirque de 10h à 12h, sur réservation Un bel été en perspective à Boynes. Circus for kids – Parc de loisirs& escape game Boynes Boynes Boynes

