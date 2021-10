Amiens Maison du Théâtre Amiens, Somme “Circumnavigation en art public à l’ère démocratique” (Les Naufragés éphémères) par Christian Ruby Maison du Théâtre Amiens Catégories d’évènement: Amiens

"Circumnavigation en art public à l'ère démocratique" (Les Naufragés éphémères) par Christian Ruby Maison du Théâtre, 10 décembre 2021, Amiens.

le vendredi 10 décembre à 18:30

L’art public ne se réduit pas à des objets artistiques déposés sur des places ou devant des institutions, comme une œuvre de Daniel Buren à Paris ou à Nantes, une œuvre de Richard Baquié à Marseille, ou plusieurs œuvres à Amiens. Pour qu’une œuvre devienne publique, il faut réunir des conditions politiques, financières, et mettre en jeu l’espace public. Dans tous les cas, les œuvres participent à une éducation artistique et esthétique du public. Christian Ruby remarque aussi que l’art contemporain bouleverse l’éducation traditionnelle. Dès lors des questions se posent : qu’est-ce qui est public dans l’art public, quelle différence entre lieu et espace publics, existe-t-il un goût public ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Maison du Théâtre 8 rue des Majots – Amiens

2021-12-10T18:30:00 2021-12-10T20:30:00

