le samedi 5 février à 19:30

Les Oreilles d’aman – Duo clarinette-bouzouki CIRCUMAMBULATION KLEZMER EXPERIENCE Le nom choisi pour leur duo par Léa Platini et Arthur Rendu fait référence à un rituel commun à de nombreuses religions. La circumambulation consiste à tourner autour d’un objet ou d’un lieu sacré. Leurs performances musicales s’inspirent aussi de rébetiko et de musiques d’orient. CKE offre en partage une déclaration d’amour à la musique, un point de départ vers la méditation et la transe. Lors de ce repas-concert ils animerons musicalement le repas avant de vous présenter leur spectacle. Réserver :06 10 87 26 52 ou 06 28 33 49 69

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T19:30:00 2022-02-05T22:30:00

