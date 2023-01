Circuler à Rennes et dans la Métropole du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023 Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes

Circuler à Rennes et dans la Métropole du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023, 20 janvier 2023, Rennes. Rennes Métropole et la Ville de Rennes entreprennent ou autorisent des travaux qui entraînent des modifications des conditions de circulation. > Rue de Saint-Malo au niveau du pont Saint-Martin : du lundi 23 janvier au vendredi 3 février, la circulation sera interdite sur les deux voies de tourne à gauche vers le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, afin de permettre à En’RnoV de réaliser des travaux d’extension de réseau de chauffage urbain. Pour les véhicules arrivant du sud de la rue de Saint-Malo, une déviation sera mise en place en direction du boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny par la rue Armand Rébillon et la trémie passant sous le pont Saint-Martin. > Rue des Veyettes : du lundi 23 janvier au vendredi 17 février, la circulation sera interdite entre la rue du Hoguet et la rue de la Tremblaie, afin de permettre à Enedis d’intervenir sur le réseau électrique. Une déviation sera mise en place par la rue du Hoguet, la rue de la Frébardière et la rue de la Tremblaie. > Boulevard Villebois-Mareuil : du lundi 23 au vendredi 27 janvier, la circulation sera alternée de 9 h à 16 h 30 le long du cimetière de l’est, afin de permettre à Eau du Bassin Rennais d’intervenir sur le réseau d’eau potable. > Boulevard de Vitré : du lundi 23 janvier au vendredi 3 février, la chaussée sera rétrécie entre la rue Danton et la rue Michelet, afin de permettre à Eau du Bassin Rennais d’intervenir sur le réseau d’eau potable. > Boulevard de Guines : du lundi 23 au vendredi 27 janvier, la circulation sera alternée entre la rue d’Inkermann et la rue Michel Servet, afin de permettre à Eau du Bassin Rennais de réaliser des travaux sur le réseau d’eau potable. > Boulevard de Cleunay : du lundi 23 janvier au vendredi 17 février, la circulation sera alternée entre la rue Jules Lallemand et l’avenue Jules Maniez, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de La Courrouze. à Saint-Jacques-de-la-Lande > Boulevard Eugène Pottier : du lundi 23 janvier au vendredi 28 avril, la circulation sera interdite entre la rue du Manoir et la place Jules Vallès, afin de permettre à Rennes Métropole de réaliser des travaux d’aménagement de voirie. Une déviation sera mise en place par la RD177, l’échangeur de Ker Lann et la rue Jules Vallès. Rappel à Rennes > Rue de Saint-Malo : jusqu’au vendredi 3 février, la circulation est interdite entre la rue de Coëtlogon et le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny dans les deux sens, afin de permettre à En’RnoV de réaliser des travaux d’extension de réseau de chauffage urbain. Une déviation est mise en place pour les véhicules arrivant du nord par le boulevard de Verdun, l’avenue du 41e Régiment d’Infanterie et le pont Legraverend. Pour les véhicules arrivant du sud une déviation est mise en place par la rue Armand Rébillon et l’avenue Gros Malhon. > Rue d’Antrain : jusqu’au vendredi 3 février, la circulation est interdite entre la rue de Vincennes et la place Saint-Jean Eudes, afin de permettre à En’RnoV de réaliser des travaux d’extension de réseau de chauffage urbain. Une déviation est mise en place par la rue Lesage, la rue Jean Guéhenno et la rue de Vincennes. > Rue d’Antrain : jusqu’au vendredi 31 mars, la circulation est alternée, entre l’avenue Jules Ferry et le boulevard de la Duchesse Anne, afin de permettre à la Ville de Rennes d’intervenir sur des bâtiments. > Rue du Champ Jacquet : jusqu’au mardi 31 janvier, la circulation est interdite de 8 h 30 à 17 h 30 entre la place du Champ Jacquet et la rue Pont aux Foulons, afin de permettre à GRDF de réaliser des travaux sur le réseau de gaz. Une déviation est mise en place par la rue Château-Renault, la rue de l’Hermine, la rue de Brilhac, la place du Parlement de Bretagne, la rue Victor Hugo, la rue Martenot, la rue des Fossés et la rue de Bertrand. > Place Jeanne Laurent : jusqu’au mardi 31 janvier, la circulation est interdite dans les 2 sens entre la rue des Munitionnettes et l’avenue Jules Maniez, afin de procéder au pavage de la chaussée dans le cadre du projet urbain de la Courrouze. Une déviation est mise en place par l’avenue Jules Maniez, le boulevard Pierre-Mendès France et le boulevard Jean Mermoz. > Rue d’Espagne : jusqu’au vendredi 3 février, la circulation est interdite entre l’avenue Henri Fréville et la rue d’Andorre, afin de permettre à Enedis de réaliser des travaux sur le réseau électrique. Une déviation est mise en place par l’avenue Henri Fréville, le boulevard Albert 1er, le boulevard Oscar Leroux et l’avenue d’Italie. > Boulevard Georges Pompidou : jusqu’au dimanche 30 avril 2023, la chaussée est réduite entre la rue Mauconseil et la rue de Nantes, afin de permettre la construction d’un programme immobilier. > Rue de l’Alma : jusqu’à fin avril 2023, la circulation est interdite dans le sens sud>nord, entre la rue Ginguené et la rue de Châtillon, afin de procéder à des travaux préparatoires en vue du réaménagement de la rue de l’Alma dans le cadre du projet urbain EuroRennes. Une déviation est mise en place par la rue de Ginguené et la rue de Châtillon. Le sens de circulation de la rue de Châtillon est inversé. > Rue de Châtillon : jusqu’au samedi 23 septembre 2023, la circulation est interdite dans le sens nord > sud, entre le boulevard Émile Combes et la rue Joüon des Longrais, afin de procéder à la construction d’un bâtiment. Une déviation est mise en place par le boulevard Georges Clemenceau, l’avenue Henri Fréville, le boulevard de l’Yser et la rue de Châtillon. > Rue de Châtillon : jusqu’au vendredi 17 février, la circulation est interdite à l’intersection avec la rue d’Espagne, afin de permettre à Enedis de réaliser des travaux sur le réseau électrique. Une déviation est mise en place par le boulevard Albert 1er et l’avenue Henri Fréville. > Rue du Manoir de Servigné : jusqu’au jeudi 9 février, la circulation est alternée entre la rue du Marais et l’impasse de la Vilaine, afin de permettre à Rennes Métropole de réaliser des travaux sur le réseau d’eaux usées. > Avenue du Haut-Sancé : jusqu’au vendredi 3 février, la circulation est alternée depuis l’allée Charles Vanel, afin de permettre de réaliser des travaux sur le réseau électrique dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Haut-Sancé. > Rue de Châteaugiron : jusqu’au vendredi 3 février, la chaussée est réduite dans le sens sud > nord de 9 h à 16 h 30, entre la rue du Bignon et l’avenue Georges Henri Rivière, afin de permettre à Rennes Métropole de réaliser des travaux de réseaux pour la ZAC du Haut Sancé. à Cesson-Sévigné > Rue de la Rigourdière : jusqu’à l’été 2023, la circulation est alternée entre le rond-point de la rue Bragard et le rond-point de la rue de la Hubaudière, afin de permettre à Rennes Métropole de réaménager l’espace public. à Chevaigné > Pont sur l’Ile, RD528 : jusqu’au vendredi 24 février 2023, la circulation est interdite en direction de Melesse, afin de permettre à Rennes Métropole de remplacer le tablier du pont. Une déviation est mise en place par la RD175, RD25 et RD91. à Saint-Grégoire > La Bertaiche : jusqu’au samedi 15 avril, la circulation est interdite entre la RD29 et le lieu-dit Le Bourg Nouveau, afin de permettre à Rennes Métropole de réaliser un cheminement piéton et vélo. Une déviation est mise en place par la RD29, RD82, RD27 et la RD91.

