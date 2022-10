Circulation(s) hors-les-murs Pont Saint Ange, 8 octobre 2022, Paris.

Du samedi 08 octobre 2022 au samedi 07 janvier 2023 :

. gratuit https://www.festival-circulations.com

Circulation(s), le festival de la jeune photographie européenne, sort de ses murs et investit le pont Saint-Ange avec les travaux de six artistes qui font de la rue leur terrain de jeu.

La rue dans tous ses états

Décor de nos pas quotidiens, certains la traversent sans même la regarder, d’autres s’y prennent à rêver, l’habitent de leurs batailles, ou bien tentent d’y survivre. C’est sans doute pour ses multiples facettes que la rue investit la photographie depuis ses débuts. Les six artistes de cette exposition, tous·tes issu·e·s de la dernière édition du festival Circulation(s), s’y sont plongé·e·s avec la volonté d’en proposer de nouveaux contours.

Icône romantique, ring populaire, théâtre social, berceau de la culture hip-hop, brouhaha de motifs et couleurs, la rue se livre multiple, dense et surprenante. Les séries présentées sont à l’image de cette nouvelle génération de photographes : audacieuses et vivifiantes.

Avec les travaux de Romain Bagnard (France), Federico Estol (Uruguay / Italie), Elisabeth Gomes-Barradas (France), Sona Mnatsakanyan (Arménie), Diego Saldiva (Brésil / Suisse) et Agnieszka Sejud (Pologne).

Commissariat : collectif Fetart

Spécialiste de la photographie émergente européenne depuis plus de 15 ans, le collectif Fetart est le créateur et l’organisateur du festival Circulation(s). Le festival, lancé en 2011, prend place au Centquatre-Paris chaque printemps et présente les travaux de trente photographes émergents issu·e·s de la nouvelle scène photographique européenne et contemporaine.

Le collectif Fetart assure également la direction artistique et la production d’autres expositions et événements en France et en Europe, comme Nature Future (Berlin et Prague), Visage(s) d’Europe (Paris), les Rencontres Photographiques du 10e (Paris), Traversées d’Europe (Paris)..

Pont Saint Ange Boulevard de la Chapelle 75010 Paris

Diego Saldiva, Everyone has a plan until they get punched in the mouth © Diego Saldiva, Everyone has a plan until they get punched in the mouth