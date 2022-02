Circulation(s), festival de la jeune photographie européenne Le CENTQUATRE-PARIS (104), 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 02 avril 2022 au dimanche 29 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

Le festival Circulation(s) revient pour cette 12e édition avec une programmation qui révèle la vitalité, la créativité et la diversité de l’émergence photographique.

Pendant 2 mois, le public pourra découvrir des expositions présentant le travail de 30 jeunes artistes venu·es des quatre coins de l’Europe avec une mise en lumière de la scène artistique arménienne. La singularité du festival est de réunir le grand public comme les professionnel·les autour d’une programmation multiforme, aventureuse et novatrice qui interroge les frontières entre photographie et art contemporain.

Des week-ends professionnels organisés autour des lectures de portfolios et de rencontres avec les artistes, à nos fameux studios photos, le festival propose des temps forts axés sur la découverte et le partage d’expériences pour se réunir autour de la photographie.

Le festival Circulation(s) prend place au CENTQUATRE-PARIS, lieu culturel de l’est parisien, et se prolonge sous forme de tournées et de hors-les-murs en France et en Europe. Tremplin pour les artistes et révélateur de tendances, Circulation(s) est le lieu et le reflet de l’ébullition artistique contemporaine européenne et le rendez-vous incontournable de la photographie de demain.

Fondé sur des valeurs d’éducation et de transmission autour de l’image, Circulation(s) réaffirme sa volonté d’être un événement à la fois populaire et exigeant, et de s’adapter à tous avec Little Circulation(s), l’exposition à hauteur d’enfant. En constante réinvention, l’engagement du festival et du collectif Fetart reste d’émouvoir mais aussi de révéler et de concerner autour de thématiques fortes et engagées. Faire circuler les images c’est aussi faire circuler les idées d’une nouvelle génération de photographes.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

Contact : https://www.104.fr/

