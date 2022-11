Circulations capitales. Questions capitales ! Lisieux, 16 mars 2023, Lisieux.

Circulations capitales. Questions capitales !

2023-03-16 20:00:00 – 21:35:00

Entre Viêtnam, France et Russie, Marine Bachelot Nguyen, Marina Keltchewsky et François-Xavier Phan, partent à la recherche de leurs mémoires familiales, des non-dits, des liens à la grande Histoire. Ils remettent en circulation les langues et les héritages, les transmissions interrompues. Et observent comment les grandes idéologies (colonialisme, christianisme, communisme, capitalisme) s’entrelacent dans les biographies, les corps, les histoires familiales – comment elles y résonnent, quelles forces ou quelles blessures elles y ont inscrites.

C’est à partir de Saïgon, dans le cadre de deux résidences organisées par l’Institut Français de Hô Chi Minh Ville, que le trio établit sa base de recherche. Le récit de ce voyage (dont ils savent s’éloigner pour dire ce qui le relie aux deux autres pays : la Russie pour Marina, et la France pour tous les trois), nous emmènent sur les traces de leurs ancêtres. Ils interrogent leurs héritages, à commencer par leurs noms dont ils expliquent l’histoire, les significations familiales autant que politiques et sociales. Cette aventure théâtrale navigue de l’intime à l’épique, voyage historique et sensible entrelaçant vidéo, langues et chansons.

