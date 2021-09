Gouarec Gare de Gouarec Côtes-d'Armor, Gouarec Circulation Train Touristique sur rails Gare de Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gouarec

Circulation Train Touristique sur rails Gare de Gouarec, 18 septembre 2021, Gouarec. Circulation Train Touristique sur rails

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare de Gouarec

**Un train disparu** Le Chemin de fer de Bon Repos vous propose une promenade familiale inoubliable à bord d’un petit train touristique sur rails entre Gouarec et l’Abbaye de Bon Repos (Côtes d’Armor). Le train circule sur un tronçon reconstruit du mythique Réseau Breton disparu en 1967. Cet ensemble de 450 km de voies a irrigué la Bretagne durant 76 ans et en a permis son développement économique. Il revit aujourd’hui sous une forme touristique. **Un voyage dans le temps et dans l’espace** C’est à la gare de Gouarec que commencera votre voyage. En franchissant le hall “voyageurs”, vous arriverez sur un quai où vous attendra un T.G.V mais ici, ce sera un Train à Grandes Vibrations! Il vient lui même du passé pas si lointain où on prenait encore le temps! Il vous emmènera, cahin-caha, jusqu’à l’Abbaye de Bon Repos.

Tarif réduit JEP2021 5#

Gare de Gouarec rue de la gare, 22570 Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor

