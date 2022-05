Circulation du Train à Vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand

Oise

Circulation du Train à Vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand, 19 juin 2022, Crèvecœur-le-Grand. Circulation du Train à Vapeur du Beauvaisis Crèvecœur-le-Grand

2022-06-19 – 2022-06-19

Crèvecœur-le-Grand Oise Crèvecœur-le-Grand 4 Circulation du train historique les dimanches 05 et 19 juin. Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h00, 15h30 et 17h00, en direction de Rotangy (3,5 km). Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit. Accueil des groupes tous les jours sur réservation. Circulation du train historique les dimanches 05 et 19 juin. Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h00, 15h30 et 17h00, en direction de Rotangy (3,5 km). Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit. Accueil des groupes tous les jours sur réservation. accueil@musee-mtvs.com +33 7 68 54 49 70 https://www.musee-mtvs.com/ Circulation du train historique les dimanches 05 et 19 juin. Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h00, 15h30 et 17h00, en direction de Rotangy (3,5 km). Pause gourmande au Tortill’Bar. Toilettes. Parking gratuit. Accueil des groupes tous les jours sur réservation. MTVS

Crèvecœur-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-05-02

