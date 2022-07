Circulation du train à vapeur du Beauvaisis à l’occasion des trains du Père Noël Crèvecœur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand Catégories d’évènement: Crèvecœur-le-Grand

Circulation du train historique le samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre à l'occasion des trains du Père du Noël. Le Père Noël est à poste fixe dans un wagon à la gare de Crèvecœur-le-Grand, faute de pouvoir circuler dans le train d'une voiture à une autre (étant donné qu'il n'y a pas d'intercirculation). Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand Toilettes. Parking gratuit. Accueil des groupes tous les jours sur réservation. Renseignements au 07 68 54 49 70 ou accueil@musee-mtvs.com. Infos sur www.musee-mtvs.com

