Circulation du train à vapeur du Beauvaisis

2022-09-17 – 2022-09-18 Circulation du train historique le samedi 17 et le dimanche 18 septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine. Départ de la gare de Crèvecœur-le-Grand à 14h00, 15h30 et 17h00, en direction de Rotangy (3,5 km). Pause gourmande au Tortill'Bar. Toilettes. Parking gratuit. Accueil des groupes tous les jours sur réservation. Renseignements au 07 68 54 49 70 ou accueil@musee-mtvs.com. Infos sur www.musee-mtvs.com

