Paris Circuits "Passages et galeries" Paris Circuits « Passages et galeries » Circuits « Passages et galeries » Paris Catégorie d’évènement: Paris

Circuits « Passages et galeries » Circuits « Passages et galeries », 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Circuits « Passages et galeries »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Circuits « Passages et galeries »

L’association « Passages & Galeries » organise des itinéraires commentés gratuits autour des passages couverts parisiens. Trois circuits sont proposés pour découvrir ces lieux secrets : la vie parisienne, Paris et ses grands boulevards, Paris historique.

entrée libre

visite des passages couverts parisiens Circuits « Passages et galeries » RDV Métro Palais-Royal, place Colette 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Circuits "Passages et galeries" Adresse RDV Métro Palais-Royal, place Colette 75001 Paris Ville Paris lieuville Circuits "Passages et galeries" Paris