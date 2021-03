Toulouse Jardin du Grand-Rond Haute-Garonne, Toulouse Circuits et animations dans la ville de Toulouse Jardin du Grand-Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jardin du Grand-Rond, le samedi 5 juin à 16:00

Balade artistique en compagnie du collectif de spectacle vivant Culture en Mouvements.

Un regard différent sur la ville et son patrimoine, avec un petit pas de côté artistique (durée : 2 h). au départ devant la fontaine, place Saint-Étienne. « L’envers du décor » Jardin du Grand-Rond Rond-point Boulingrin allées Jules-Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T16:00:00 2021-06-05T18:00:00

