Circuits en jeep à Vire Normandie Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie, samedi 8 juin 2024.

Circuits en jeep à Vire Normandie Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie Calvados

Dans le cadre des festivités du 80ème anniversaire du Débarquement, la ville de Vire Normandie propose des circuits en Jeep passant par la cote 203 et au départ du parvis de la porte horloge, avec également exposition des véhicules et tenues d’époque.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 17:00:00

fin : 2024-06-08 19:30:00

Parvis de la Porte-Horloge 6 Place du 6 Juin 1944

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie

