RDV pour une soirée détonante au bar « lounge » des circuits de Vendée à Fontenay-le-Comte. Assistez à un challenge de kart électriques ou 2 équipes féminines et 2 équipes masculines se disputeront le podium tout au long de la soirée.

Notre partenaire, la Brasserie la Cibulle nous permettra de vous proposer des bieres bio et locales ,et il sera également possible de déguster des planches de saucissons et des planches de fromages bio et locaux en provenance de la Ferme de Nermoux (sur réservation pour les planches Fromage, au 0669557129)

Le 31/03 – Ouverture des lieux à 18H30. Début des roulages à 19H00 avec mise en lumière des pistes.

SET HOUSE TECHNO 19h – 23h30

NOUVEAUTÉ : Venez découvrir 3 simulateurs de pilotage « type F1 » au réalisme surprenant !

Adresse : 60 Rue de Chambouin, 85200 Fontenay-le-Comte

02 51 69 00 78

18H30 – 23H30

+33 2 51 69 00 78 https://www.facebook.com/photo/?fbid=661718412621693&set=a.395151959278341

