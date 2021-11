Hendaye Hendaye 64700, Hendaye Circuits courts alimentaires Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: 64700

Circuits courts alimentaires Hendaye, 18 novembre 2021, Hendaye.

2021-11-18 18:00:00 – 2021-11-18 21:00:00 Place Sokoburu Auditorium Antoine d'Abbadie

Diagnostic alimentaire de Territoire et Table ronde. M. Thomas College Irandatz – Manger Bio&local, T. Pousson – Groupement d'achats ACENA, L. Armengaud CBE Seignanx, S. Iriarte – Alimentation durable à la CAPB.

Place Sokoburu Auditorium Antoine d'Abbadie Hendaye

