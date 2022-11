CIRCUITS COURTS 34 Agel Agel Catégories d’évènement: Agel

Hérault

CIRCUITS COURTS 34 Agel, 17 novembre 2022, Agel. CIRCUITS COURTS 34

Salle des Fêtes Agel Hérault

2022-11-17 17:00:00 – 2022-11-17 19:00:00 Agel

Hérault Un marché de producteurs et consomm’acteurs Les produits : issus de l’agriculture locale et respectueux de l’environnement

Produits au lait cru (vache), pain cuit au feu de bois, vin, bière, jus de fruits, sirop, farine, fruits et légumes de saison, fromage, charcuterie, miel, safran, confitures, gelées, lapin, pâtes fraîches, œufs…

Selon abattage : cochon, agneau, veau, bœuf, canard gras…

Saisonnier ou occasionnel : fruits, huile d’olives, fromages chèvre et brebis…. Un marché de producteurs et consomm’acteurs.

Soutenir l’économie locale & Manger mieux près de chez soi ! circuits.courts34@gmail.com +33 6 71 66 39 05 Agel

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Agel, Hérault Autres Lieu Agel Adresse Salle des Fêtes Agel Hérault Ville Agel lieuville Agel Departement Hérault

Agel Agel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agel/

CIRCUITS COURTS 34 Agel 2022-11-17 was last modified: by CIRCUITS COURTS 34 Agel Agel 17 novembre 2022 Agel Hérault Salle des Fêtes Agel Hérault

Agel Hérault