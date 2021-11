Voiron Voiron Isère, Voiron Circuits Autok’art «Lecture sur l’oreiller» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron Isère Voiron Dans le cadre du 13ème festival Livres à vous, lecture sur l’oreiller avec Thomas Flahaut dans un bus ! Une sieste littéraire avec Thomas, Louise et Mehdi, les héros du dernier roman de l’auteur, « Les nuits d’été ». Pôle de Vouise Avenue du 8 Mai 1945 Voiron

