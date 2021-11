Voiron Voiron Isère, Voiron Circuits Autok’art «Histoires à piocher, une lecture musicale et dessinée» Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

Circuits Autok'art «Histoires à piocher, une lecture musicale et dessinée» Voiron, 20 novembre 2021, Voiron.
Salle des fêtes Place Jacques-Antoine Gau

2021-11-20 19:30:00 – 2021-11-20 Salle des fêtes Place Jacques-Antoine Gau

Voiron Isère À l’occasion du Festival Livres à Vous, Philippe Lechermeier propose à ses invités, auteurs et illustrateurs mais aussi comédiens et musiciens, de l’accompagner pour une lecture musicale et illustrée de son livre, « Histoires à piocher ». Salle des fêtes Place Jacques-Antoine Gau Voiron

