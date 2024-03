Circuit : voyage sensoriel au pays des arbres Arboretum d’Harcourt Harcourt, samedi 1 juin 2024.

Circuit : voyage sensoriel au pays des arbres Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Arboretum d’Harcourt Dès 5 ans.

Voyage sensoriel au pays des arbres

En visite libre ou guidée, parcourez un circuit composé d’ateliers sensoriels à la découverte de l’arboretum d’Harcourt. Au fil des textures, senteurs, saveurs et autres subtilités végétales, éveillez vos sens et explorez un incroyable jardin !

Arboretum d'Harcourt 13 rue du château, 27800 Harcourt Harcourt 27800 Eure Normandie 02 32 46 29 76 http://www.harcourt-normandie.fr L'arboretum d'Harcourt constitue une véritable collection botanique de plus de 400 espèces dont les plus vieilles ont près de 200 ans. Son histoire est marquée par les grands noms du monde horticole, tels que Delamare, Michaux, Pépin, Vilmorin…qui sont intervenus depuis sa création en 1810.

©Domaine d’Harcourt_AurelienPapa