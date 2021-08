Les Islettes Musée du Verre d'Argonne Les Islettes, Meuse Circuit « Vitrail en Argonne » Musée du Verre d’Argonne Les Islettes Catégories d’évènement: Les Islettes

### Découverte de vitraux remarquables dans 16 églises et chapelles argonnaises. **Découvrez des vitraux** de différentes époques et styles dans 16 églises et chapelles d’Argonne, dont certaines ouvertes exceptionnellement à cette occasion. _**Sites ouverts**_ _: Église Les Islettes (55) – Église Clermont-en-Argonne (55) – Église Dombasle-en-Argonne (55) – Église Lavoye (55) – Chapelle de Saint-Rouin (Beaulieu-en-Argonne – 55) – Église de Futeau (55) – Chapelle des Senades (Les Islettes -55) – Église Le Neufour (55) – Église Le Claon (55) – Église abbatiale Lachalade (55) – Église Montfaucon d’Argonne (55) – Église Rarécourt (55) – Église Romagne-sous-Montfaucon (55) – Église Varennes-en-Argonne (55) -Chapelle La Harazée (Vienne-le-Château – 51) – Église Hans (51)_

Gratuit.

