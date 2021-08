Chouilly Le jardin de Vignes Chouilly, Marne Circuit viticole patrimonial « de la vigne à la bouteille » Le jardin de Vignes Chouilly Catégories d’évènement: Chouilly

### Partez à la découverte du champagne à travers le patrimoine viticole de quatre communes d’Épernay Agglo Champagne, de la conduite de la vigne aux arômes. Ce circuit vous propose de retracer les grandes étapes d’élaboration du champagne à partir de son patrimoine (pressoirs, vendangeoir, coopérative, clos végétal…) grâce à un circuit mettant en lumière les communes de Chouilly, Cramant, Oger et le Mesnil-sur-Oger. Le circuit est uniquement accessible sur les smartphones grâce à l’application gratuite ID VIZIT, disponible dans l’Apple Store ainsi que dans le Play Store. Vous pouvez la télécharger dès à présent sur votre appareil. Chaque étape est géoréférencée sur une carte virtuelle, et les explications pour chaque lieu seront en ligne, sur l’application. Pour télécharger l’app : [[https://idvizit.page.link/jPNY](https://idvizit.page.link/jPNY)](https://idvizit.page.link/jPNY)

Gratuit. Accès libre. Détail du circuit et explications uniquement disponibles sur l’application pour smartphone gratuite ID VIZIT.

