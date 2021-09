« Circuit Ville Musée », un parcours à vélo et des graffs XXL Le Port, 18 septembre 2021, La Possession.

« Circuit Ville Musée », un parcours à vélo et des graffs XXL

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Port

En 2015, le Port s’est lancé un défi : devenir un musée grandeur nature et à ciel ouvert, dédié au street-art. Défi relevé brillamment à en juger par les magnifiques œuvres réalisées dans les quartiers depuis six ans. Une quarantaine au total. Jace, Meo, Seth, ECB, Gorg One, Jober, Floe… Chaque année, « Ville Musée » propose à des street-artistes de la Réunion, et d’ailleurs, de créer des fresques géantes sur les immeubles des lotissements sociaux et sur les bâtiments publics. L’enjeux vise bien plus haut que l’embellissement des murs de la ville du Port. En effet, l’opération valorise le lien social. Ainsi, les familles des quartiers, les élèves et les écoles participent toujours activement, au cœur de l’évènement. « Ville Musée », en plus, permet aux artistes locaux de rayonner aux côtés de graffeurs de renoms, venus d’Europe pour l’occasion. Et enfin, chaque édition de « Ville Musée » voit naître une dizaine de nouvelles fresques qui s’ajoutent aux précédentes. L’occasion pour les curieux, les amateurs d’art et les touristes, d’arpenter les rues du Port pour les admirer. Résultat : un maillage social bénéfique à tous les niveaux. D’un côté, les visiteurs rencontrent les habitants des quartiers. De l’autre, la population redore son estime de soi grâce à ces magnifiques œuvres XXL dont ils sont si fiers. Le circuit se fera à vélo, encadré par des éducateurs de l’OMS (l’office Municipale des Sports) de la Ville du Port. _Les réservations des parcours se font sur le mail suivant :_ [_[reservation.culturel@ville-port.re](mailto:reservation.culturel@ville-port.re)_](mailto:reservation.culturel@ville-port.re) _en mentionnant le parcours choisi, la date choisie , les noms et nombre de participants et le numéro de téléphone joignable des participants._

Condition : – Masque obligatoire – Possibilité de venir avec son vélo- Groupes de 10 participants- Rendez vous à 9 heures à la Friche- Réservations par mail au service Culturel

Le Port 97419 La Possession



